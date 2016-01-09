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Sivasspor'un golcü isminden ikinci yarı için iddialı açıklamalar

İlk yarıda gelen kötü sonuçların ardından Sivasspor'un başına Okan Buruk getirilmişti, Yiğidoların golcü oyuncusu Aatif Chahechouhe ikinci yarı ellerinden gelenin en iyisini yapmak ve ligde tutunmak istediklerini söyledi

Sivasspor'un golcü isminden ikinci yarı için iddialı açıklamalar

 Medicana Sivasspor´un yıldız futbolcusu Aatif Chahechouhe, ligin ikinci yarısının takımı için yeni bir başlangıç olacağını ifade ederek, "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Okan Buruk yeni fikirleriyle geldi. Ligin ikinci yarısı bizim için yeni bir başlangıç olacak." dedi.

Süper Lig 2015 - 2016 Hasan Doğan Sezonu'nun 2. yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Medicana Sivasspor’un başarılı futbolcu Aatif, kulübün resmi sitesinde yer alan açıklamasında ilk yarının iyi geçmediğini belirterek şunları söyledi:

"Geçmişe dönüp baktığımızda iyi maçlar oynadık ama şans yanımızda değildi. İlk devre geride kaldı, ikinci devreye daha çok konsantre olmaya çalışıyoruz. Yeni arkadaşlarımız da aramıza katıldı. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Okan Buruk yeni fikirleriyle geldi ve ilk galibiyetimizi aldık. Ligin ikinci yarısı bizim için yeni bir başlangıç olacak."

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Galatasaray ile oynayacakları maçı da değerlendiren Aatif Chahechouhe, "Kendime ve takıma güveniyorum. Galatasaray ile İstanbul'da oynamak çok zor bunu çok iyi biliyoruz. Galatasaray'a yeni transfer de yapıldı, oraya üç puan için gideceğiz ama bir puan da elde edebiliriz. Onların sahasında kaybetmemek bizim için en büyük başarı olacak. Galatasaray şu an liderlik konumundan uzak. Onlara karşı alacağımız sonuç bizim sahada göstereceğimiz performansa bağlı." ifadelerini kullandı.
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Okan BurukAatif Chahechouhe
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