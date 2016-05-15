Sivasspor Umutlarını Haftaya Bıraktı!

Ligde kendisi gibi zor günler geçiren Kayserispor ile dün deplasmanda 1-1 berabere kalan Sivas ekibi, Eskişehirspor ve Gaziantepspor'un rakiplerine yenilmesiyle kümede kalma umudunu sürdürdü.

Ligde son 4 haftada yenilmeyen kırmızı-beyazlılar, bu periyotta Medipol Başakşehir ile 2-2, Akhisar Belediyespor ve Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

Son 4 haftada 6 puan toplayan Sivasspor , puanını 30'a yükseltti.

Chahechouhe pes etmiyor

Fransız orta saha oyuncusu Aatif Chahechouhe, son haftalarda sergilediği performans ve attığı gollerle adeta Sivasspor'u taşıyor.

Kırmızı-beyazlı ekibin, ligin 31. haftasındaki Akhisar Belediyespor, 32. haftasındaki Gençlerbirliği ve 33. haftasındaki Kayserispor maçlarındaki 4 golde de imzası bulunan Chahechouhe, takımının kümede kalma iddiasının son haftaya taşınmasında en çok katkıyı verenlerin başında geldi.

Chahechouhe, ligde geride kalan haftalarda rakip fileleri 11 kez havalandırdı.