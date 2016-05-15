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Sivasspor Umutlarını Haftaya Bıraktı!

Sivasspor bu yıl istediği gibi bir sezon geçiremedi ve küme düşmemek için şansını son haftaya bıraktı. Detaylar haberimizde.

Sivasspor Umutlarını Haftaya Bıraktı!
Ligde kendisi gibi zor günler geçiren Kayserispor ile dün deplasmanda 1-1 berabere kalan Sivas ekibi, Eskişehirspor ve Gaziantepspor'un rakiplerine yenilmesiyle kümede kalma umudunu sürdürdü.

Ligde son 4 haftada yenilmeyen kırmızı-beyazlılar, bu periyotta Medipol Başakşehir ile 2-2, Akhisar Belediyespor ve Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

Son 4 haftada 6 puan toplayan Sivasspor, puanını 30'a yükseltti.

Chahechouhe pes etmiyor

Fransız orta saha oyuncusu Aatif Chahechouhe, son haftalarda sergilediği performans ve attığı gollerle adeta Sivasspor'u taşıyor.

Kırmızı-beyazlı ekibin, ligin 31. haftasındaki Akhisar Belediyespor, 32. haftasındaki Gençlerbirliği ve 33. haftasındaki Kayserispor maçlarındaki 4 golde de imzası bulunan Chahechouhe, takımının kümede kalma iddiasının son haftaya taşınmasında en çok katkıyı verenlerin başında geldi.

Chahechouhe, ligde geride kalan haftalarda rakip fileleri 11 kez havalandırdı.
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