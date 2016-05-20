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Sivasspor Olağan Üstü Kongreye Gidiyor
2015-2016 Yılında istediği gibi bir sezon geçiremeyerek küme düşen Sivasspor olağan üstü kongreye gitme kararı aldı, şimdiki başkan Mecnun Otyakmaz ise yeniden aday olmayacağını açıkladı.
20 Mayıs 2016 Cuma 11:57
LİGİN son haftasında 2-2 berabere kaldığı Fenerbahçe maçının sonunda Spor Toto Süper Lig'e veda eden Medicana Sivasspor'un Başkanı Mecnun Otyakmaz, olağanüstü kongrede aday olmayı düşünmediklerini tekrarladı.
YÖNETİMİN TOPLANTISINDAN SONRA AÇIKLANDI
2004-2005 sezonunda Spor Toto Süper Lig'e çıkan Medicana Sivasspor, 11 sezonun sonunda 31 puanla küme düştü. Yaklaşık 3 hafta önce kongre kararı alan yönetim ise bugün kulüp tesislerinde toplandı. Kongre kararı sonrası taraftarından büyük destek alan Başka Otyakmaz'ın kararının değişmediği açıklandı. Yaklaşık 1 saat sürende toplantıda, olağanüstü genel kurulun 22 Mayıs'ta yapılacağı ve çoğunluk sağlanamazsa 29 Mayıs'ta gerçekleştirileceği belirtildi.
"ADAY ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Kongreye 2 gün kalmasına rağmen başkanlığa aday çıkmadığı bildirilirken yönetimsel bir körlük yaşadıklarını, kulübe daha fazla zarar vermek istemediklerini belirten Başkan Otyakmaz, yönetime aday çıkacağını düşündüklerini söyledi.
BASKILAR DEVAM EDİYOR
Pazar günü yapılacak kongrede aday olmayacağını açıklayan Başkan Otyakmaz'ın görüşünü değiştirmesi için camianın baskısı devam ettiği öğrenildi. Taraftarlar, bugün de sosyal medya aracılığıyla Başkan Otyakmaz'ın kulüp başkanlığını sürdürmesini konusundaki çağrılarına devam etti.
Bu arada pazar günü yapılacak kongrede aday çıkmaması durumunda yönetimin göreve devam kararı alma ihtimalinin de yüksek olduğu belirtildi.
FUTBOLCULARA MAÇ BİTİMİNDE ALKIŞ
Fenerbahçe maçının 90 dakikasının bitiminde Sivasspor taraftarı, büyük üzüntü yaşamasına rağmen, son maça kadar mücadeleyi bırakmayan futbolcularına destek oldu. Takımını alkışlayan taraftarlar tribünlere çağırdıkları futbolculara moral verdi. Tribünlerden, 'Sevdamız armaya, bu lige değil' sloganları atıldı.
STADINDAKİ SON MAÇ OLDU
Medicana Sivasspor'un Süper Lig'e veda ettiği maç, aynı zamanda 4 Eylül Stadı'ndaki son müsabakası oldu. Yeni sezonda kırmızı beyazlılar, yeni yapılan statta maçlarını oynayacak. Mevcut 4 Eylül Stadı ise yıkılacak. Taraftarlar bu nedenle Fenerbahçe maçı bitiminde koltukların bir kısmını sökerek hatıra olarak evlerine götürdü.
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