Sivasspor - Kayserispor Maçını Canlı İzle - Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor kendi saha ve seyircisi önünde Kayserispor karşısında galibiyet arıyor. Sivasspor Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Sivasspor Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?





Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Sivasspor Kayserispor maçı 20 Aralık 2015 Pazar 13:30'da LİG TV kanalından naklen yayınlanacak.

MEDİCANA SİVASSPOR KAYSERİSPOR





20 Aralık Pazar 13:00

Spor Toto Süper Lig 2015/2016 Sezonu - 16. Hafta

Stadyum : Sivas 4 Eylül

Hakem : Suat Arslanboğa

Kayserispor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Medicana Sivasspor ile yapacakları mücadeleyi, final maçı gibi gördüklerini söyledi.

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda yarın Torku Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Kadir Has Tesisleri'nde tamamladı.

Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Kafkas, ligde geride kalan 15. haftada Akhisar Belediyespor karşısında elde ettikleri galibiyetin (3-2), takıma moral kazandırdığını ifade etti. Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi verdiklerini vurgulayan Kafkas, "Bizim için öncelikli olan hedef lig. Medicana Sivasspor maçı bizim için sezonun final karşılaşması. Her iki takım açısından da zorlu bir maç. Torku Konyaspor maçında az oynayan futbolculara süre vereceğiz. Kupa bizim için ikinci planda. Medicana Sivasspor maçına iyi bir şekilde hazırlanacağız"

diye konuştu.

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