Sivasspor Hasan Kabze'yi transfer etti

Transfer çalışmalarını sürdüren Medicana Sivasspor, Rumen Cristian Tanase ve Norveçli Etzaz Hussain'in ardından Hasan Kabze'yi de kadrosuna kattı.



GALATASARAY'DA OYNADI

33 yaşındaki golcü futbolcu ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandı. Aslen Sivaslı olan ve futbola Bucaspor'da başlayan Hasan Kabze 2004-2005 sezonunda Galatasaray forması giydi.

357 MAÇTA 87 GOL

Ardından Rubin Kazan, Montpellier, Orduspor ve Torku Konyaspor formaları giyen Kabze, bu sezonun ilk yarısında ise Akhisar Belediyespor'da görev yaptı. 357 maçta 87 gol kaydeden Kabze, çeşitli kategorilerde 15 kez milli takım forması giyerek 6 gole imza attı.