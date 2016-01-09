Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sivasspor Hasan Kabze'yi transfer etti

Sezonun ilk yarısında umduğu sonuçları bulamayan Sivasspor transfer takviyeleri ile takımı yeniliyor, son olarak başarılı futbolcu Hasan Kabze'yi kadrosuna kattı

Sivasspor Hasan Kabze'yi transfer etti

 Transfer çalışmalarını sürdüren Medicana Sivasspor, Rumen Cristian Tanase ve Norveçli Etzaz Hussain'in ardından Hasan Kabze'yi de kadrosuna kattı.

GALATASARAY'DA OYNADI

33 yaşındaki golcü futbolcu ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandı. Aslen Sivaslı olan ve futbola Bucaspor'da başlayan Hasan Kabze 2004-2005 sezonunda Galatasaray forması giydi.

357 MAÇTA 87 GOL

Ardından Rubin Kazan, Montpellier, Orduspor ve Torku Konyaspor formaları giyen Kabze, bu sezonun ilk yarısında ise Akhisar Belediyespor'da görev yaptı. 357 maçta 87 gol kaydeden Kabze, çeşitli kategorilerde 15 kez milli takım forması giyerek 6 gole imza attı.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
SivassporHasan Kabze
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.