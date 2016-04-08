Sivasspor Gaziantep'te altın buldu!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında perde, Gaziantepspor-Medicana Sivasspor maçıyla açıldı.



Kamil Ocak Stadyumu'nda oynanan ve Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı mücadeleye etkili başlayan taraf, konuk ekip oldu.



Ligde kalma ümitlerini taze tutmak adına mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkan Mesut Bakkal'ın ekibi, ilk yarının uzatma anlarında Aatıf Chahechouhe'yla bir gol bularak soyunma odasına üstün girdi: 0-1



İkinci yarı karşılıklı ataklarla başlarken iki ekip de girdiği pozisyonları değerlendiremedi.



Maçın sonuna dek iki ekipten de gol sesi çıkmayınca maç, Medicana Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Aldığı bu kritik galibiyetle puanını 24'e çıkaran Yiğidolar, maç fazlasıyla 16. sıraya yükseldi. Evinde Trabzonspor'un ardından Sivasspor'a da mağlup olan ve kazanamama serisi beş maça çıkan Gaziantepspor ise 32 puanda kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



11. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Burhan Eşer'in sert vuruşunda, top üstten auta çıktı.



25. dakikada ceza alanı dışında sol çaprazda topla buluşan Putsila'nın sert vuruşunda, top Medicana Sivasspor savunmasına çarparak kornere gitti.



45. dakikada Medicana Sivasspor, öne geçti. Yiğit İncedemir'in ara pasında topla buluşan Chahechouhe, kalecinin sağından topu ağlara gönderdi: 0-1.



Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-0 konuk ekibin üstünlüğünde sona erdi.



53. dakikada Koray Arslan'ın sol kanattan penaltı noktasına yaptığı ortada Daniel Larsson kafa vuruşunu yaptı. Köşeye giden topu kaleci Setkus son anda parmakların ucuyla topu kornere çeldi.



76. dakikada kendi yarı sahasında topla çıkan Barış yaklaşık 35 metreden yaptığı yerden vuruşunda kaleci Setkus yatarak topu kontrol etti.

