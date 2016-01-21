Sivasspor - Eskişehirspor Maçını Canlı İzle - Ne Zaman? - Saat Kaçta? Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?

Medicana Sivasspor ile Eskişehirspor Spor Toto Süper Lig 19. Hafta maçında Sivas 4 Eylül Stadyumunda karşılaşacak. Medicana Sivasspor ve Eskişehirspor arasındaki müsabaka Lig TV ekranında naklen izle'nebilecek ve maç yayını TRT Radyo 1'den canlı dinle'nebilecek. Medicana Sivasspor Eskişehirspor Maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve Medicana Sivasspor Eskişehirspor Maçı Hangi kanalda Canlı İzlenecek?

Medicana Sivasspor, Spor Toto Süper Lig 19. Hafta karşılaşmasında evinde Eskişehirspor ile karşı karşıya gelecek.

Medicana Sivasspor ve Eskişehirspor arasında oynanacak 19. Hafta müsabakası 24 Ocak 2016 Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadında oynanacak. tr.ib3.biz Karşılaşma Saat 13.00 da başlayacak ve Medicana Sivasspor Eskişehirspor Maçını hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Medicana Sivasspor Eskişehirspor Süper Lig 19. Hafta karşılaşması 24 Ocak 2016 Pazar günü saat: 13.00 dan itibaren Lig TV ekranından şifreli yayınla canlı izlenebilecek ve ayrıca Medicana Sivasspor Eskişehirspor Maçının canlı yayını anlatım olarak TRT Radyo 1'den şifresiz canlı dinlenebilecek.

Mеdicаnа Sivаsspоr еskişеhirspоr Süper Lig 19. Hafta Karşılaşmansının özetini ise maç bittikten kısa bir süre sonra Ligtv'nin İnternet sitesinden izleyebilirsiniz.