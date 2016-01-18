Sivasspor'da Yekta Kurtuluş kirizi

Sivasspor’da eski Galatasaraylı Yekta Kurtuluş’a büyük tepki var. Twitter hesabındaki Galatasaray formalı profil fotoğrafını değiştirmediği görülen tecrübeli orta sahaya Sivassporlular rest çekti.

Yiğidolar’ın Facebook hesabından Yekta Kurtuluş’a tepki olarak şu mesaj yayınlandı:

“G.Saray’dan dışlandın. Talih kuşu başına kondu 3 yıllığına 2,5 milyon Euro’ya Sivasspor’a imza attın. 5 ay geçti.. Sürekli müzmin sakatlıklarla ilk yarıyı kapattın. Bunları da geçelim. Sivasspor forması yerine sosyal medyada üzerindeki G.Saray formanı çıkaramadın. Yekta bu sevdadan ya vazgeçersin ya da Sivasspor senden.