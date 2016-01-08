Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sivasspor'da transfer bombası patladı

Ligde geçirdiği kötü günleri geride bırakmak isteyen Yiğidolar Rumen futbolcu Cristian Tanase'yi kadrosuna kattı

Sivasspor'da transfer bombası patladı

 Medicana Sivasspor transfer çalışmaları kapsamında Rumen futbolcu Christian Tanase ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medicana Sivasspor, Rumen futbolcu Cristian Tanase'yi 3 yıllığına transfer etti. 28 yaşında ve 1,77 boyundaki futbolcu sol kanatta ve orta alanda görev alıyor. Tanase, bugün kırmızı-beyazlı ekibin Antalya kampına katılarak teknik heyet bu futbolcular ile tanıştı.

CRISTIAN TANASE KİMDİR?

18 Şubat 1987'de Romanya'nın Piteşti kentinde dünyaya gelen Cristian Tanase futbola Arge? Pite'ti takımında başladı. Tanase daha sonra sırasıyla; Dacia Mioveni, Steaua Bucure'ti ve Tianjin Teda takımlarının formasını giydi. Kariyerinde 306 maça çıkan Rumen futbolcu 35 gol ve 54 gollük bir performans sergiledi. Tanase ayrıca 41 kez Romanya Milli Takımı'nın formasını da giydi ve 6 gol attı. - SİVAS
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Cristian Tanase
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.