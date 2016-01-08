Sivasspor'da transfer bombası patladı

Medicana Sivasspor transfer çalışmaları kapsamında Rumen futbolcu Christian Tanase ile 3 yıllık sözleşme imzaladı



Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medicana Sivasspor, Rumen futbolcu Cristian Tanase 'yi 3 yıllığına transfer etti. 28 yaşında ve 1,77 boyundaki futbolcu sol kanatta ve orta alanda görev alıyor. Tanase, bugün kırmızı-beyazlı ekibin Antalya kampına katılarak teknik heyet bu futbolcular ile tanıştı.

18 Şubat 1987'de Romanya'nın Piteşti kentinde dünyaya gelen Cristian Tanase futbola Arge? Pite'ti takımında başladı. Tanase daha sonra sırasıyla; Dacia Mioveni, Steaua Bucure'ti ve Tianjin Teda takımlarının formasını giydi. Kariyerinde 306 maça çıkan Rumen futbolcu 35 gol ve 54 gollük bir performans sergiledi. Tanase ayrıca 41 kez Romanya Milli Takımı'nın formasını da giydi ve 6 gol attı. - SİVAS