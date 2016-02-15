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Sivasspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları tam gaz devam

Medicana Sivаsspоr, Tоrku Konyaspor mаçı hazırlıklarına bаşlаdı Spоr Tоtо Süpеr Lig'in 22'nci hаftаsındа dеplаsmаndа Tоrku Konyaspor ile kаrşılаşаcаk оlаn Medicana Sivаsspоr, kulüp tеsislеrindе gеrçеklеştirdiği аntrеnmаnlа bu kаrşılаşmаnın hazırlıklarına bаşlаdı

Sivasspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları tam gaz devam

 Medicana Sivasspor, Torku Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Torku Konyaspor ile karşılaşacak olan Medicana Sivasspor, kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Dün evinde oynadığı Çaykur Rizespor maçından 2-1 galip ayrılarak moral bulan Medicana Sivasspor, ara vermeden Torku Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi futbolcularla sahada toplantı yapan teknik direktör Mesut Bakkal, 5 haftadır galibiyet yüzü görmeyen oyuncularını tebrik ederek bundan sonraki maçlarda da aynı özveri ve disiplini göstermelerini istedi. Antrenmana düz koşu ile başlayan kırmızı-beyazlılar çalışmalarını daha sonra iki grup halinde sürdürdü. Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcular düz koşuya devam ederken diğer oyuncular ise pas ve şut çalıştı. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmana sakatlıkları bulunan Djakaridja Kone ile Erkan Kaş katılmadı.

Öte yandan oyuncularını özenle Konya maçına hazırlayan Mesut Bakkal'ın saha kenarında sohbet eden kulüp personelini sessiz olmaları konusunda uyarması dikkat çekti.
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Medicana SivаsspоrTоrku Konyaspor
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