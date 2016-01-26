Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sivasspor'da çöküş engellenemiyor

Sivasspor 19. hafta itibariyle gösterdiği performansla tarihinin en kötü günlerini yaşıyor, düşme potasında bulunan Yiğodolarda yüzle gülmüyor

Sivasspor'da çöküş engellenemiyor

  Spor Toto Süper Lig'de geride kalan haftalarda 14 puan toplayan Medicana Sivasspor, 11. sezonunu geçirdiği ligde 19. haftalar itibarıyla en kötü performansını ortaya koydu.

Lige istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve geride kalan haftalar itibarıyla 2 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 8 beraberlikle 14 puan toplayabilen kırmızı-beyazlı ekip, ligde 16. sırada kaldı.

SON GALİBİYET 15. HAFTADA

En son ligin 15. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 4 lig maçında da 3 puan sevinci yaşayamadı.

Süper Lig'e 2005-2006 sezonunda yükselen Sivas temsilcisi, geride kalan haftalarda hanesine yazdırdığı 14 puanla 19. haftalar itibarıyla en kötü performansını sergiledi.

Maç başı 1 gol ortalamasıyla oynayan Medicana Sivasspor, ligde bir dönem şampiyonluğu kovaladığı eski başarılı günlerinden uzak performans sergiliyor.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Sivasspor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.