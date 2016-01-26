Sivasspor'da çöküş engellenemiyor

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan haftalarda 14 puan toplayan Medicana Sivasspor, 11. sezonunu geçirdiği ligde 19. haftalar itibarıyla en kötü performansını ortaya koydu.



Lige istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve geride kalan haftalar itibarıyla 2 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 8 beraberlikle 14 puan toplayabilen kırmızı-beyazlı ekip, ligde 16. sırada kaldı.





SON GALİBİYET 15. HAFTADA

En son ligin 15. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 4 lig maçında da 3 puan sevinci yaşayamadı.

Süper Lig'e 2005-2006 sezonunda yükselen Sivas temsilcisi, geride kalan haftalarda hanesine yazdırdığı 14 puanla 19. haftalar itibarıyla en kötü performansını sergiledi.

Maç başı 1 gol ortalamasıyla oynayan Medicana Sivasspor, ligde bir dönem şampiyonluğu kovaladığı eski başarılı günlerinden uzak performans sergiliyor.