Sivasspor Başkanı “Lige Veda Ettiğimiz İçin Üzgünüz”

Medicana Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz , lige veda ettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Her ne kadar son haftalarda elimizden gelenin en iyisini yapmış olsak da başaramadık. Maalesef takım küme düştü . Taraftarımızdan özür diliyoruz" dedi.

Fenerbahçe maçı sonrası çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Medicana Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Her ne kadar son haftalarda elimizden gelenin en iyisini yapmış olsak da başaramadık. Maalesef takım küme düştü. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Herkes bu taraftarın nasıl bir taraftar olduğunu görmüştür. Ben Türkiye liginde takımını yanına çağırıp vedalaşan bir taraftar görmedim şimdiye kadar. Bizi teselli eden taraftarımızın bu asil davranışı. Kazanmamız gereken bir maçtı. Skoru da bulduk ama maalesef Antep'ten gelen haberle birlikte biraz motivasyon düştü ve maç 2-2 sona erdi. Enterasandır; bu sene 4 karşılaşmada 2-0 öne geçip 2-2 beraberlikle biten maçlarımız oldu. Bununla birlikte 7-8 tane ön geçip beraberlikle biten yaklaşık 7-8 tane de öne geçip beraberlikle bitirdiğimiz maçlar oldu. Belki bugün bu durumda olmayacaktık ama futbolun içinde bu tip şeyler var. İnşallah Sivasspor için daha iyi olacak" dedi.

Kongrede tekrar aday olup olmama sorusu üzerine ise Otyakmaz, "Biz şimdi toplantıya gidiyoruz arkadaşlarımızla. Herkes görüşlerini bildirecek ve oradan bir karar çıkacak. Genel kurulda çoğunluk sağlanamazsa bir hafta sonra yapacağız. Şu an itibariyle bizim yönetim kurulumuzun aday olmadığını söyleyebilirim. Ama toplantı yapacağız, bakalım ne olacak. Taraftara çok teşekkür ediyoruz. Çok iyi örnek oldular. Anlatacak çok şey var aslında ama maalesef olanı değiştirecek sözler değil bunlar. Şimdi üzüntümüzü yaşayalım" diye konuştu.