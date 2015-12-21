Sivas Belediyespor-Beşiktaş Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri

Sivas Belediyespor sahasında Super Lig lideri Beşiktaş'ı ağırlıyor, lider Beşiktaş bu maçta mutlak galibiyet parolası ile sahada olacak, bu karşılaşma 24 Aralık Perşembe günü saat 13:00'dan itibaren A Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında deplasmanda karşılaşacak.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. Siyah-Beyazlılar karşılaşmayı Cenk Tosun (2) ve Kerim Frei'ın golleriyle 3-0 kazandı. Grubun diğer maçında ise 1461 Trabzon, Sivas Belediyespor'u 7-1 mağlup etti.
Sivas Belediyespor-Beşiktaş maçı ne zaman?
Sivas Belediyespor-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı 24 Aralık Perşembe günü Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.
Sivas Belediyespor-Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Sivas Belediyespor-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı saat 13.00'te A Haber'den canlı yayınlanacak