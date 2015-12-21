Sivas Belediyespor-Beşiktaş Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri

Sivas Belediyespor sahasında Super Lig lideri Beşiktaş'ı ağırlıyor, lider Beşiktaş bu maçta mutlak galibiyet parolası ile sahada olacak, bu karşılaşma 24 Aralık Perşembe günü saat 13:00'dan itibaren A Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak

21 Aralık 2015 Pazartesi 12:46