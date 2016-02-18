Sisli gecenin galibi Beşiktaş!

Beşiktaş erteleme maçında Mersin İdmanyurdu engelini Sosa'nın harika frikik golüyle 1-0 geçmeyi başardı.



Maç öncesinde sis nedeniyle oynanıp oynanamayacağı merak konusu olan maçı zor da olsa kazanmayı başaran Beşiktaş elde ettiği bu kritik galibiyetle puanını 48'e çıkarttı ve maç eksiğiyle Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde yer aldı.

MAÇ 30 DAKİKA GEÇ BAŞLADI

Sis nedeniyle 30 dakika geç başlayan maçta iki takım da istenilen performansı sahaya yansıtamadı. İki takımın futbolcuları da sahada sıkıntılı anlar yaşarken, Beşiktaş 71. dakikada Sosa'nın frikikten attığı müthiş golle maçı 1-0 kazandı.

Bu galibiyetin ardından siyah beyazlılar puanını 48'e yükseltirken, Mersin İdmanyurdu 17 puanda kaldı.