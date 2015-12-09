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Sırbistan Ekibinden Fenerbahçe Karşılaşması Öncesinde Flaş Karar

Temsilcimiz Fenerbahçe ile Kızılyıldız arasında oynanacak THY Euroleague karşılaşmasına taraftarlarını getirmeme kararı aldıklarını açıkladı

Sırbistan Ekibinden Fenerbahçe Karşılaşması Öncesinde Flaş Karar

 
Temsilcimiz Fenerbahçe ile Kızılyıldız arasında oynanacak THY Euroleague karşılaşmasına taraftarlarını getirmeme kararı aldıklarını açıkladı

Kızılyıldız, 11 Aralık Cuma günü saat 21.45'te Fenerbahçe ile Ülker Sports Arena'da oynayacağı THY Euroleague'in 9. hafta karşılaşmasına taraftarlarına İstanbul'a gelmemeleri çağrısında bulundu.

Sırp basınında yer alan haberlere göre, Kızılyıldız Başkanı Nebojsa Covic, geçen yıl Galatasaray ile İstanbul'da oynadıkları karşılaşma öncesinde bir Kızılyıldız taraftarının öldürülmesi olayını hatırlatarak, yeni bir olay yaşanmaması için Fenerbahçe karşılaşmasında taraftarlarına İstanbul'a gitmemeleri çağrısında bulundu. Kızılyıldız Başkanı, geçtiğimiz sezon Galatasaray maçı öncesinde yaşanan olayları korkunç olarak niteledi.

Geçtiğimiz sezon THY Euroleague'de Galatasaray, Sırbistan'ın Kızılyıldız ile oynadığı karşılaşma öncesinde, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun dışında konuk ekibin taraftarları ile sarı-kırmızılı taraftarlar arasında olaylar çıkmış ve Marko İvkoviç isimli bir Sırp taraftar hayatını kaybetmişti.
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GalatasarayFenerbahçeKızılyıldızNebojsa CovicTHY Euroleague
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