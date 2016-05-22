Sinan Gümüş Neden A Milli Takıma Katılamıyor?

Kayserispor ile oynanan son maçta üç gol birden atan sarı-kırmızılı futbolcunun henüz AB vatandaşlığından çıkmadığı belirtildi. Sinan’ın, Fatih Terim’den davet alması durumunda Almanya’yı değil Türkiye’yi tercih edeceği ve vatandaşlık işlemlerine başlanacağı ifade edildi.



Almanya’da doğan ve Stuttgart’tan Galatasaray’a transfer olan Sinan Gümüş’ün Kayserispor karşısında üç gol atması, bir anda genç futbolcuyu gündeme taşıdı.



Üstelik Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Sinan’ı neden A Milli Takımı’na davet etmediği de eleştirildi. Euro 2016 için açıklanan kadroda adı bulunmayan Sinan Gümüş’ün alınabileceği ileri sürülse de, bu teknik olarak şimdilik mümkün değil... Çünkü sarı-kırmızılı futbolcu henüz Türk vatandaşı değil...



Stuttgart formasıyla mücadele ettiği dönemde Almanya U20 Milli Takımı’nda forma giyen futbolcu, daha sonra hiç davet edilmedi. Ancak Galatasaray’a geldikten sonra tercihinin Türkiye olacağını açık açık dile getiren Sinan, bunu gerçekleştirmek için Terim’in davetini bekliyordu.



Almanya’nın çifte vatandaşlığı kabul etmemesi nedeniyle Avrupa Birliği vatandaşı olarak hayatını devam ettiren Sinan’ın, Türk Milli Takımı’nda oynayabilmesi için Türk vatandaşlığına geçmesi gerekiyor. A Milli Takımı’nda oynama uygunluğu bulunan futbolcunun yakınları, “Fatih Hoca isterse hemen işlemler yapılır” diyerek davet beklediklerini dile getirdi.