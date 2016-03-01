Sinan Engin güzel manken Irina Shayk'a göz dikti!

EmreSaygı'nın sosyal medya platformu Younow'dan canlı yayınlanan 'Hadi Be' programına konuk olan Beyaz TV futbol yorumcusu ve Beşiktaş'ın eski kaptanlarından Sinan Engin çarpıcı açıklamalar yaptı.



"IRINA SHAYK'LA OYNAMAK İSTERDİM"

"Oyunculuğu çok seviyorum" diyen Sinan Engin,"Oyunculuğu ve sinemayı çok seviyorum. Devamlı izlediğim diziler var. Oyunculuk teklifleri de geliyor. Vaktim olsa iyi bir dizide oynamayı da isterim. Mesela 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı beğenerek izliyorum ve oynamayı da isterim. Paramparça'yı da çok beğeniyorum. Ya da 'Muhteşem Yüzyıl'da Rus padişahını da canlandırabilirim. Karşımda Rus prensesi olarak İrina Shayk olsa daha muhteşem olurdu." ifadelerini kullandı.





"HANIM KÖYLÜYÜM"

Sinan Engin bu itiraflardan sonra tam bir ev adamı olduğunu ifade ederken "Tam manasıyla ev adamıyım diyebilirim. Erkek erkeğe muhabbeti çok fazla sevmiyorum. Evde de eşim ne derse o olur. Biraz hanım köylüyüm" dedi.