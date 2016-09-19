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Sinan Engin'den iddialı sözler

Spor yorumcularından olan Sinan Engin bu akşam erin Futbol programında Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı hakkında önemli açıklamalarda bulunarak çok iddialı cümleler kurdu.

Sinan Engin'den iddialı sözler

 Türkiye'nin en çok konuşulan spor programlarından Derin Futbol'da gecenin konusu Fenerbahçe'nin farklı galibiyeti idi.

Yorumlarıyla gündemi yönlendiren Sinan Engin ise Fenerbahçe için çok iddialı sözler sarf etti.

Sinan Engin, Fenerbahçe'nin çıkışa geçeceğini belirterek, "Fenerbahçe'nin bu kadrosu geçen sezondan da iyi olacak. Geçen sezon da Gökhan Gönül'ü oynatmıyorlardı, Şener oynuyordu. Bu tarihi not edin. Sezon sonu puan farkı azalacak. Fenerbahçe şampiyonluğun adayıdır. 34 haftada bu farklar kapanır. Fenerbahçe'de toparlanma var. Bu maç basit bir maç değil."

Sözlerine devam eden Engin, "FB ve GS'ın şampiyonluk şansları eşit. Beşiktaş'ın ise onlardan biraz daha yüksek." dedi

Tam tersini düşünen eski hakem Ahmet Çakar ise, "Bu Fenerbahçe, Beşiktaş'ı geçsin her şeyi bırakırım ben." dedi.

SAHANIN YILDIZI RVP!

Sinan Engin maç için ise "F.Bahçe'de bugün sahanın yıldızı RVP idi. Hatasız oynadı." dedi.

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Spor YorumcularıSinan EnginFenerbahçe-Kasımpaşa Maçı
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