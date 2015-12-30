Simone Zaza için Galatasaray iddiası!

Juventus kulübünde mutlu olmadığı için ayrılmak istediği iddia edilen Simone Zaza menajerler aracılığı ile sarı kırmızılı kulübe önerildiği iddia edildi
Forvet arayan Galatasaray'ın gündemine flaş bir isim geldi. Menajerler, ocak ayında Juventus'tan ayrılacağını açıklayan Zaza'yı sarı-kırmızılılara önerdi.
MENAJERLER ÖNERDİ
Ara transfer döneminde nokta atışı yapmak isteyen Galatasaray'da ön libero Ryan Donk'un transferinin ardından gözler alınacak forvete çevrildi. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin verdiği rapor doğrultusunda girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetimin gündemine flaş bir isim geldi. Menajerler, Juventus'tan ayrılmak istediğini açıklayan İtalyan aygırı lakaplı Simone Zaza'yı Galatasaray'a önerdi.
JUVENTUS'UN KAPISI ÇALINACAK
Denizli'nin "İmkânımız varsa alalım" sözü üzerine harekete geçildi. Sassoulo'da geçen sezon gösterdiği performansla İtalya Milli Takımı'na da seçilen 24 yaşındaki futbolcu, sezon başında gittiği Juventus'ta sadece 10 maçta forma giyince ayrılık resti çekti. Zaza'nın menajeriyle temas kuran Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Torino ekibinin kapısını çalacak.
(Kaynak: AMK Spor)