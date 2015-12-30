Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Simone Zaza için Galatasaray iddiası!

Juventus kulübünde mutlu olmadığı için ayrılmak istediği iddia edilen Simone Zaza menajerler aracılığı ile sarı kırmızılı kulübe önerildiği iddia edildi

Simone Zaza için Galatasaray iddiası!
 Juventus kulübünde mutlu olmadığı için ayrılmak istediği iddia edilen Simone Zaza menajerler aracılığı ile sarı kırmızılı kulübe önerildiği iddia edildi
Forvet arayan Galatasaray'ın gündemine flaş bir isim geldi. Menajerler, ocak ayında Juventus'tan ayrılacağını açıklayan Zaza'yı sarı-kırmızılılara önerdi.

MENAJERLER ÖNERDİ

Ara transfer döneminde nokta atışı yapmak isteyen Galatasaray'da ön libero Ryan Donk'un transferinin ardından gözler alınacak forvete çevrildi. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin verdiği rapor doğrultusunda girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetimin gündemine flaş bir isim geldi. Menajerler, Juventus'tan ayrılmak istediğini açıklayan İtalyan aygırı lakaplı Simone Zaza'yı Galatasaray'a önerdi.

JUVENTUS'UN KAPISI ÇALINACAK

Denizli'nin "İmkânımız varsa alalım" sözü üzerine harekete geçildi. Sassoulo'da geçen sezon gösterdiği performansla İtalya Milli Takımı'na da seçilen 24 yaşındaki futbolcu, sezon başında gittiği Juventus'ta sadece 10 maçta forma giyince ayrılık resti çekti. Zaza'nın menajeriyle temas kuran Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Torino ekibinin kapısını çalacak.

(Kaynak: AMK Spor)
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
GalatasaraySimone Zaza
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.