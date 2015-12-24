Simon Kjaer'in alışverişe harcadığı para yok artık dedirtti

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Simon Kjaer, kendisine ve eşine saat aldı. Mağazada 40 dakika kalan yıldız, iki saat için 40 bin Euro (yaklaşık 128 bin lira) ödedi.

4 YIL İÇİN 16 MİLYON EURO

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe ile 4 yıl için yaklaşık 16 milyon Euro karşılığında anlaşan deneyimli stoper Simon Kjaer, önceki gün yılbaşı alışverişindeydi. Danimarkalı yıldız, Nişantaşı'ndaki saat mağazası Panerai'ye gitti.

128 BİN LİRA ÖDEDİ

Mağazada yaklaşık 40 dakika kalan Simon, uzun uzun saatleri inceledi. Kahve içip saatler hakkında bilgi alan oyuncu, finalde eşine ve kendisine birer saat aldı, iki saat için 40 bin Euro (128 bin lira) ödedi.

SON KARARI EŞİ VERMİŞTİ

Sezon başı Fenerbahçe'den teklif alan Simon Kjaer, son kararı eşine bırakmış, İstanbul'u gezip gören Elina 'Tamam' deyince imzayı atmıştı.