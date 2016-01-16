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Simon Kjaer'e Atletico Madrid Kancası

İki dönem transfer yasağı alan Atletico Madrid transfer döneminin bitmesine 15 gün kala kolları sıvadı, Fenerbahçe'den Simon Kjaer'i renklerine bağlamak isteyen Madrid ekibine ne cevap verilecek merak konusu

Simon Kjaer'e Atletico Madrid Kancası

 Önümüzdeki sezon transfer yapamayacakları için ocak ayı sonuna kadar birçok transfer yapması beklenen iki Madrid ekibinden Atletico’nun, birçok dev kulübün peşinden koştuğu Fenerbahçe’nin stoperi Simon Kjaerile ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi.

Sezon başında Lille’den 7.6 milyon Euro’ya transfer edilen ve son dönemde performansını yükselten Danimarkalı savunmacıyı isteyen İspanyollar’ın 10 milyon Euro’yu gözden çıkardığı, birkaç gün içinde Sarı-Lacivertliler’in kapısını çalacağı belirtildi.

PEREIRA TAKIMI BOZMAK İSTEMİYOR

Fenerbahçe Yönetimi’nin ve teknik heyetinin, defansta çok önemli bir yere sahip olan Kjaer’i kesinlikle satmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.

Pereira’nın özellikle ligde şampiyonluğa giden takımı bozmak istemediği öğrenilirken yönetimle de daha önce yaptığı toplantılarda herhangi bir oyuncularına teklif gelmesi halinde satılmamasını söylediği öğrenildi.

Bu doğrultuda Sarı-Lacivertli kurmayların Simon Kjaer konusunda İspanyol ekibi Atletico Madrid’e ‘Ret’ yanıtı vereceği belirtildi.

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