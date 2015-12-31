Sıkışık fikstür ve maç programı kulüpleri isyan ettirdi

Türkiye'de tüm ligler ara döneme girdi ve takımlar kamp programlarını oluşturmak için hazırlıklarını yaptı. Ziraat Türkiye Kupası maç programı ise takımları isyan ettiriyor.



Kamp dönemini daha kısa süre yapmak zorunda olacak takımlar konuyla ilgili Tütkiye Futbol Federasyonu'na Türkiye Kupası maçlarının bir hafta ertlenmesi için başvuruda buluncaklar.



5 günlük kamp dönemi



Türkiye Kupası maçları nedeniyle Süper Lig ekipleri Konyaspor 4 gün, Bursaspor 5 gün, Gaziantepspor 5 gün kamp yapabilecek.



Kupadan elenen takımlar ise 12-13 gün boyunca kamp yapma imkanına sahip olacaklar.