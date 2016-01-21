Sıkıntılı günlerde Galatasaray için ilginç istatistik

Deloitte'un 2014-15 sezonu "Futbol Para Ligi" raporuna göre, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray elde ettiği 159,1 milyon Euro gelirle dünyanın en çok gelir elde eden 21. takımı oldu.



LİDER REAL MADRİD

Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte, "Futbol Para Ligi" isimli raporunun 19'uncusunu yayımladı. Dünyadaki tüm futbol kulüplerinin 2014-15 sezonundaki mali durumunun değerlendirildiği rapora göre, Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda etmesine, İspanya Birinci Ligi'ni (La Liga) 2. bitirmesine, İspanya Kral Kupası'ndan son 16 turunda elenmesine rağmen 577 milyon gelire ulaşarak peş peşe 11. kez sıralamanın en üst basamağında yer aldı.





BARCELONA VE MANCHESTER UNİTED TAKİPTE

Geçen sezon 484,8 milyon avroyla 4. sırada bulunan Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra La Liga ve İspanya Kral Kupası'nda da şampiyon olduğu 2014-15 sezonunda gelirini 560,8 milyon avroya çıkararak 2'nciliğe yükseldi. İngiliz kulübü Manchester United, geliri 518'den 519,5 milyon avroya çıkmasına karşın bir basamak düşerek 3. sıraya yerleşti.

İNGİLİZ KULÜPLERİNİN BAŞARISI

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı İngiltere Premier Lig takımı West Ham United, 160,9 milyon avroluk geliriyle 20. sırada yer aldı ve 2005-06 sezonundan bu yana ilk defa 20 takım arasına girdi. İlk 20 içinde 9, ilk 30'da ise 17 İngiliz kulübünün yer alması dikkati çekti. En fazla gelire sahip 20 futbol kulübünün toplam geliri, bir önceki sezona göre yüzde 8 artarak 6,6 milyar avroyu buldu.





GALATASARAY 3 SENE SONRA İLK 20 DIŞINDA

2011-12 sezonunda 19, 2012-13 sezonunda 16 ve geçen yıl 18. sırada bulunan Galatasaray, ilk 20'ye giremedi. Geliri 161,9'dan 159,1 milyon avroya gerileyen sarı-kırmızılı kulüp, kendisine 21. sırada yer buldu. Listeye giren tek Türk takımı Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekipleri Southampton, Aston Villa, Leicester City, Sunderland, Swansea City, Stoke City, Crystal Palace, West Bromwich Albion ve İtalyan kulübü Napoli'yi geride bıraktı.