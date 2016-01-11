Şike şoku Türkiye'ye sıçradı büyük şok!

Antalya'nın Side ilçesinde kamp yapan Almanya Üçüncü Ligi ekiplerinden Wehen Wiesbaden ile Mönchengladbach'ın ikinci takımının arasında oynanan müsabakada bahis şikesi yapıldığı iddia edildi.



ŞİRKET TESPİT ETTİ

Almanya Futbol Federasyonu ile Almanya Kulüpler Birliği, bahis şikesine karışabilecek Alman takımlarını tespit edebilmek için Sportradar adlı şirkete görev verdi. Bu şirket bütün dünyada oynanan bahisleri inceliyor ve şüpheli bulduğu maçları hemen ilgililere bildiriyor. Sportradar, Side'de oynanan Almanya Üçüncü Ligi'nden Wehen Wiesbaden ile Mönchengladbach'ın ikinci takımının maçı için Asya'da yüksek paralarla bahis oynandığını tespit etti ve kulüplere bildirdi.

TÜRK HAKEM PENALTI HEDİYE ETTİ

Wehen Wiesbaden'in 3-1 kazandığı maçı Antalya Bölgesi hakemlerinden Ali Can Soydal yönetti. Hakem, maçta Wehen lehine iki tartışmalı penaltı verdi. Mönchengladbach Kulübü Başkan Yardımcısı eski ünlü futbolcu Rainer Bonhof, maçı tribünden izlediğini ve "Burada neler oluyor" diye hayret ettiğini söyledi. Wehen Wiesbaden'in antrenörü Sven Demandt da hakemin kendilerine penaltı hediye ettiğini belirtti.

HAKEMİ AJANS ATADI

Maçı "Blue Bird" adlı Türk ajansının organize ettiği, hakemi de bu ajansın temin ettiği bildirildi.

(Kaynak: Vatan)