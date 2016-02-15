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Şike depremi ile sallanan ülke bu sefer Hollanda!

Hollanda Futbоl Fеdеrаsyоnu, Hollanda 1. Lig'i еkiplеrindеn Willеm II'de bir dönеm оynаyаn İbrаhim Kаrgbо'nun 2009-10 sеzоnundаki bir mаçtа şikеyе kаrıştığını duyurdu

Şike depremi ile sallanan ülke bu sefer Hollanda!

 Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Willem II'de bir dönem oynayan Sierra Leoneli İbrahim Kargbo'nun 2009-10 sezonundaki bir maçta şikeye karıştığı bildirildi.

FEDERASYON AÇIKLADI

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), iddialar üzerine yapılan araştırma sonunda Kargbo'nun, 9 Ağustos 2009'da Utrecht'e 1-0 yenildikleri Eredivisie maçında şike yaptığının tespit edildiğini açıkladı. Kargbo'nun söz konusu maç için bahisçi Wilson Raj Perumal ile anlaştığı paylaşıldı.

MİLLİ MAÇ ŞÜPHESİ

Kargbo'nun 14 Kasım 2009 tarihinde vatandaşı olduğu Sierra Leone'nin milli takımı ile Willem II arasında oynanan özel maçta da şikeye karışmış olabileceği ifade edildi.

HOLLANDA, KARGBO'YU SİLDİ

Olayla ilgili hazırlanan raporun UEFA ve FIFA'ya gönderileceğini belirten KNVB, şu an Hollanda dışında oynayan Kargbo'ya yönelik ülke içinde bir işlem yapılamayacağını duyurdu. Fakat 33 yaşındaki Kargbo'nun, ileride Hollanda'da futbol oynaması ya da antrenörlük yapmasının mümkün olmadığı kaydedildi.

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

2006-2010 yıllarında Willem II'de top koşturan Kargbo, geçen sene de ortaya atılan şike iddialarını reddetmişti.
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şikeHollanda
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