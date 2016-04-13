Şike davasında flaş gelişme!

HSYK, şike davasına bakan hakim ve savcılar hakkında inceleme başlattı.



'Paralel yapı' iddiaları kapsamında yapılacak incelemede, sözkonusu iddiaları araştırmak üzere müfettiş görevlendirildi. 2011 yılında düzenlenen operasyonla aralarında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da olduğu 40 kişi gözaltına alınmıştı. Yıldırım yaklaşık 1 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti. 2015 yılında sona eren davada tüm sanıkların beraatine karar verilmişti. Şike Davası'nın hakimi Mehmet Ekinci ve savcısı Mehmet Berk, Selam Tevhid soruşturmasında, Temmuz ayında görevden uzaklaştırılmışlardı.



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