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Sibel Can'ın Kızı Muhabirleri Umursamadı

Geçtiğimiz akşam Arnavutköy'de bir mekandan çıkarken görüntülenen, Sibel Can'ın Hakan Ural'la olan evliliğinden doğan Melis Ural magazin muhabirlerinin sorularını yanıtsız bıraktı.

Sibel Can'ın Kızı Muhabirleri Umursamadı

 Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural, önceki akşam Arnavutöy'de Otomobil kullanırken objektife takıdı.

Annesi Can'ın Monaco’da 6 ay önce tanıştığı faktöring şirketi sahibi bir İngiliz işadamı ile evleneceği iddialarına kızı Ural, sessiz kaldı.

Melisa Ural’ın yüzünde çıkan sivilceler dikkati çekti.

Melisa Ural'dan sorulara cevap yok
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Sibel CanHakan UralMelis Ural
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