Sibel Can'ın Kızı Muhabirleri Umursamadı

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural, önceki akşam Arnavutöy'de Otomobil kullanırken objektife takıdı.
Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural, önceki akşam Arnavutöy'de Otomobil kullanırken objektife takıdı.
Geçtiğimiz akşam Arnavutköy'de bir mekandan çıkarken görüntülenen, Sibel Can'ın Hakan Ural'la olan evliliğinden doğan Melis Ural magazin muhabirlerinin sorularını yanıtsız bıraktı.
14 Mayıs 2016 Cumartesi 17:28
Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural, önceki akşam Arnavutöy'de Otomobil kullanırken objektife takıdı.