Shevchenko Emre Mor'a hayran kaldı

Arda Turan’ın ardından artık tüm dünyanın saygı duyduğu yeni bir yıldızımız var, kim mi tabii ki Emre Mor...

İmparator Fatih Terim ve mesai arkadaşlarının Türk futboluna yeni armağanı olan ve EURO 2016 öncesi Danimarka’dan bulup çıkarılan 19 yaşındaki yetenek dün de herkesi kendine hayran bırakmayı başardı.

Kadife gibi olan sol ayağı ile topu ayağına aldığı her pozisyonda taraflı tarafsız herkesi heyecanlandıran ve attığı çalımlarla, driblinglerle ve paslarla farkını ortaya koyan Emre Mor, dün Ukraynalı oyuncuların belini kırdı, adeta pestilini çıkardı...

90 dakika sahada kalan ve Terim’in en büyük kozu olan Emre Mor, attığı çalımlarla da gözlerimizin pasını sildi, göğsümüzü kabarttı.

7 isabetli pasla oynayan genç yıldızımız daha zorunu başardı ve 10 çalım atarak müthiş bir istatistik yakaladı. Emre Mor’un bu başarısı sosyal medyayı da salladı.

SHEVCHENKO HAYRAN KALDI

Ukrayna Teknik Direktörü Andriy Shevchenko, bir basın mensubunun “Emre Mor’u nasıl buluyorsunuz. Durdurmakta zorlandınız mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Emre Mor çok hızlı ve yetenekli bir oyuncu. Onu durdurmak çok zor. Emre’yi durdurmak için savunmamız elinden geleni yaptı."

FRİKİK İÇİN YALVARDI!

Dakikalar 90+1’i gösterdiğinde Emre Mor, çok tehlikeli bir yerde kendisine yapılan faul sonrasında takımımıza frikik kazandırdı.

Topun başına Hakan Çalhanoğlu ve Caner Erkin gelirken, ikili frikiği kimin kullanacağı konusunda arasında konuştuğu sırada Emre Mor, ikilinin arasına girdi.

Kendi aldığı frikiği adeta atmak için ağabeylerine yalvaran 19’luk yıldız, hedefine ulaştı. Ancak Emre’nin vuruşu çok etkili olmadı, top kalenin üstünden dışarı çıktı.

UKRAYNALILAR HIZINA YETİŞEMEDİ

Ukrayna karşısında 14 ikili mücadele kazanan Emre Mor, bu alanda dün gecenin en iyi ismi oldu.

Henüz 19 yaşındaki genç yetenek, bununla birlikte yaptığı 13 çalım girişiminin 10’unda başarı sağladı ve tüm futbolseverleri kendisine hayran bıraktı.

Emre Mor ise, şöyle konuştu: “İlk golü bulduktan sonra herkes elinden geleni yaptı ve iyi oynadık. Maç içerisinde sinirlenmem çok normal. Bana sert yapılan bir hareket vardı. Hakem en azından sarı kart gösterebilirdi.”