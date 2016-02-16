Shanghai Shenhua Tim Cahill ile yollarını ayırdı!

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından konu hakkında açıklamalarda bulunan Cahill, geçen kasım ayında transfer olduğu Shanghai Shenhua'daki sözleşmesinin, karşılıklı anlaşmanın ardından feshedildiğini belirtti.
Takımın yeni teknik direktörü Gregorio Manzano'nun, oyun anlayışında kendisine yer olmadığını aktardığını ve olayın "kalp kırıcı" olduğunu belirten 36 yaşındaki Cahill, futbol hayatına devam edeceğini de vurguladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da 2004-2012 sezonlarında forma giymesinin ardından ABD takımlarından New York Red Bulls'da 3 sezon futbol hayatına devam eden Cahill, Avustralya Milli Takımı'nda ise 88 karşılaşmada 45 gole imza atmıştı.