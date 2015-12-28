Shakhtar Donetsk kulübünden yapılan açıklama Trabzonspor cephesini sevindirdi

Ukrayna basınına açıklamalarda bulunan Shakhtar Donetsk CEO’su Sergei Palkin,Trabzonspor’un Lucescu’ya olan ilgisi hakkında şu sözleri söyledi: “Lucescu’nun sözleşmesi Mayıs 2016’da bitiyor. Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere kariyerinde birçok üst düzey maça çıkmış çok tecrübeli bir isim. Birçok kupa ve madalyası var. Sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle güçlü takımların onu takımın başına getirmek istemesi hiç şaşırtıcı değil. Eğer başka bir takımla anlaşırsa o takıma iyi ve atak futbol oynatacağından eminim.”

Sözleşme konusunda yetkinin Shakhtar başkanında olduğunu belirten Palkin, “Sözleşme uzatma konusunda takımın UEFA Avrupa Ligi ve ligde alacağı sonuçla birlikte Donbass Arena’nın durumu da belirleyici olacak” ifadelerini kullandı.

Palkin, “Eğer Lucescu ile sözleşme yenilenmezse Shakhtar’ı nasıl bir gelecek bekliyor?”sorusuna ise şöyle cevap verdi: “Başkanımızı her zaman büyük hedefler koyar ve her zaman da bunlara ulaşır. Taraftarlarımız endişe etmesin. Kulübün geleceği emin ellerde.”

Palkin'in Lucescu ile ilgili söylediği bu sözler Rumen teknik adamın ayrılmayı kafasına koyduğunu gözler önüne seriyor. Deneyimli teknik adamı gelecek sezondan itibaren Trabzonspor'un başında görebiliriz.

Lucescu da açıkladı!

Öte yandan Lucescu da Ukrayna basınına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:"Shakhtar'dan iyi anılarla ayrılmak istiyorum. Eğer anlaşma gerçekleşirse 2 sene daha teknik direktörlük yapıp sonrasında sportif direktörlük yapacağım. 2 senenin sonunda oğlum takımı çalıştırmaya başlayacak."

Kaynak : Ajansspor