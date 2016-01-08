Sezonun ikinci yarısında Gençlerbirliği forması giyecek olan Selçuk Şahin çok iddialı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin, İsviçre'nin Wil 1900 takımından transfer ettiği Selçuk Şahin, Gençlerbirliği'ni hep beraber hak ettiği yere getirmek için mücadele edeceklerini söyledi.



Gençlerbirliği'nin Wil 1900 takımından transfer ettiği Selçuk Şahin, takımın Antalya'nın Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki kampına katıldı. Spice Otel'deki kampa dün dahil olan Şahin, takımla ikinci idmanını yaptı. Tekrar Türkiye'de olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Şahin, "İnsan yurtdışında ister istemez vatan özlemi çekiyor. Çok uzun yıllar bu ligde oynadıktan sonra Avrupa'da daha mütevazı bir lige gittim. Orada olaylar kendi adıma çok istediğim gibi gitmedi" dedi.

"BİRKAÇ KULÜPTEN TEKLİF GELDİ"

Türkiye'nin sayılı kulüplerinden Gençlerbirliği'nden teklif gelince değerlendirdiğini kaydeden Selçuk Şahin, "Hatta birkaç kulüpten daha teklif geldi. Ama ligin köklü, düzenli ve sistemli bir kulübü olan Gençlerbirliği'nin teklifini kabul ettim. İnşallah Gençlerbirliği'nin bu durumunu takım arkadaşlarımızla birlikte elimizi taşın altına koyarak düzelteceğiz. Hep beraber takımı hak ettiği yere getireceğiz" dedi.

TÜRKİYE'NİN SEYİRCİ ATMOSFERİ ÇOK FARKLI

İsviçre'de yarı sezon futbol oynadığı süreçte en kalabalık seyircili maçın 3 bin kişi civarında olduğunu kaydeden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Stadyumlar Türkiye'deki gibi değil, hele ki Türk seyircilerin coşkusu, takımına desteğini orada hissedemedim. O yüzden bu atmosferi çok özlediğim için tekrar Türkiye'ye döndüm. İsviçre düzenli, sistemli bir ülke. Doğasıyla muhteşem bir yer. Fakat insanın doğup büyüdüğü yer başka oluyor, bunun özlemini çekmedim değil, çektik böyle bir transfer teklifi de gelince hemen kabul ettim. Türkiye ligindeki maçları sürekli izliyordum. İzlerken de keşke Türkiye'de olsam diyordum."

ÜZÜLMEZ'LE KARŞILIKLI OYNADI

Yeni teknik direktör İbrahim Üzülmez ile de karşılıklı futbol oynadıklarını hatırlatan Şahin, "Futbolun içinden gelen biri olarak biz futbolcuları çok iyi anlıyor. Hırslı da bir yapısı var. Oyunculara karşı tavrı çok iyi. Kendisi de çok istekli, umarım başarılı olur. İbrahim hoca ile birlikte hep beraber Gençlerbirliği'ni layık olduğu yere getireceğiz" dedi.

MİLLİ TAKIMA BAŞARILAR

Milli takımı da değerlendiren Şahin, "Fransa öncesi belki de hiç bir şansı kalmadı dediklerinde bu duruma geldi. Milli takım grup maçlarına kötü başladı. Daha sonra iyi bir performans göstererek, Fransa'ya Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi başardı. Avrupa Şampiyonası keyifli geçecek. Türk halkının buna ihtiyacı vardı. Fatih hoca da iyi bir kadro ile mücadele etmeye gidecektir. Kadroya giren bütün arkadaşlarıma ve milli takımımıza başarılar diliyorum" diye konuştu. - Serikantalya