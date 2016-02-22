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Sezonun en düşük notu olay hakeme verildi

Gаlаtаsаrаy-Trаbzоnspоr mаçınа kаrаrlаrıylа dаmgа vurаn hakem Deniz Ateş Bitnеl, bu sеzоnun en düşük nоtu оlаn 6. 5 аldı

Sezonun en düşük notu olay hakeme verildi

 Galatasaray-Trabzonspor maçının olay hakemi Deniz Ateş Bitnel, 6.5 puan alarak bu sezonun en düşük notunu hanesine yazdırdı. Bu not FIFA kokartını ilk kez bu sezon takan Bitnel'in hakemlik kariyerinde bir deprem etkisi yaratacak.


6.5 PUAN ALDI!

Galatasaray-Trabzonspor maçı bitti ama öyle görünüyor ki, tartışması günler hafta aylar sürecek... Türkiye'nin gündeminde birinci sıraya yerleşen bu karşılaşma ile ilgili en çok merak edilen konu; hakem Deniz Ateş Bitnel'in notu ve bundan sonra ne olacağı... Karşılaşmanın gözlemcisi İlhami Kaplan'ın, Bitnel'e 10 üzerinden 6.5 puan verdiği öğrenildi.

EN AZ 4 HAFTA YOK

Hürriyet gazetesinin haberine göre; 'Sezonun en düşük notu' olarak tarihe geçen bu not Deniz Ateş Bitnel'in hakemlik kariyerinde adeta deprem etkisi yaratacak. FIFA kokartını ilk kez bu sezon takan taşıyan Bitnel, Merkez Hakem Kurulu tarafından tarihin en ağır cezalarından birine çarptırılacak. Bu tip durumlarda hakemlere 4 haftadan başlayan 'maç alamama' cezaları veriliyor. Bitnel'de ise bu sürenin çok daha uzun olacağı belirtiliyor.
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GalatasarayTrabzonspor
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