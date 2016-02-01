Sezon sonunda Chelsea'de bir devir sona eriyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin kaptanı John Terry, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Milton Keynes Dons'u 5-1 yenerek tur atladıkları Federasyon Kupası 4. tur maçından sonra kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki Terry, 14 yaşından bu yana formasını giydiği Londra ekibiyle sözleşme uzatmak için masaya oturduklarını ancak kulübün kararı sezon sonunda gelecek yeni teknik direktöre bırakma yönündeki tavrı nedeniyle böyle bir karar aldığını söyledi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin kaptanı John Terry, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Milton Keynes Dons'u 5-1 yenerek tur atladıkları Federasyon Kupası 4. tur maçından sonra kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki Terry, 14 yaşından bu yana formasını giydiği Londra ekibiyle sözleşme uzatmak için masaya oturduklarını ancak kulübün kararı sezon sonunda gelecek yeni teknik direktöre bırakma yönündeki tavrı nedeniyle böyle bir karar aldığını söyledi.