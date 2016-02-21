Seyircisiz maçta şoke eden detay!

Bursaspor-Fenerbahçe maçı sırasında yolu Timsah Arena'ya düşenler çok ilginç bir olaya tanık oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararı gereğince seyircisiz oynanan Bursaspor-Fenerbahçe maçında güvenliği sağlamak için tam 1150 polis görevlendirildi! Polis ekipleri stat çevresinde deyim yerindeyse kuş uçurtmadı.
Bursaspor-Fenerbahçe maçı sırasında yolu Timsah Arena'ya düşenler çok ilginç bir olaya tanık oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararı gereğince seyircisiz oynanan Bursaspor-Fenerbahçe maçında güvenliği sağlamak için tam 1150 polis görevlendirildi! Polis ekipleri stat çevresinde deyim yerindeyse kuş uçurtmadı.