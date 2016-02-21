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Seyircisiz maçta şoke eden detay!

Sеyircisiz оynаnаn Bursаspоr - Fеnеrbаhçе kаrşılаşmаsındа, stаt dışındаn tеzаhürаt yаpаn taraftarlar için 1150 pоlis görеv yаptı

Seyircisiz maçta şoke eden detay!

 Bursaspor-Fenerbahçe maçı sırasında yolu Timsah Arena'ya düşenler çok ilginç bir olaya tanık oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararı gereğince seyircisiz oynanan Bursaspor-Fenerbahçe maçında güvenliği sağlamak için tam 1150 polis görevlendirildi! Polis ekipleri stat çevresinde deyim yerindeyse kuş uçurtmadı.

BURSASPOR TARAFTARI DIŞARIDAN DESTEK VERDİ

Seyircisiz oynanan mücadelede Bursaspor'a stat dışından destek geldi. Stat çevresinde toplanan yeşil beyazlı taraftarlar tezahüratlar yaparak takımlarına seslerini duyurmaya çalıştı.

STOCH OYNAMADI

Bursaspor'da Miroslav Stoch maçta forma giyemedi. Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Slovak yıldız, iki kulüp arasında yapılan anlaşma gereği kadroya alınmadı. Stoch, sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmada da görev yapamamıştı.
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FenerbahçeBursaspor
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