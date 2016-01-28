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Seydou Doumbia transferini canlı yayında açıkladılar

Fenerbahçe il adı uzun zamandır alınan Seydou Doumbia transferinde NTV Spor ekranlarında canlı olarak açıkladılar

Seydou Doumbia transferini canlı yayında açıkladılar

 Fernandao ve Van Persie'nin yanına bir santrfor daha almak için bir süredir tranfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Seydou Doumbia'nın transferinde sona yaklaştığı iddia edildi. NTVSpor'da yayınlanan Spor Servisi programında Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendiren Mehmet Demirkol"Spor müdürümüz Özgür Buzbaş'ın edindiği bilgilere göre Doumbia transferi %95 tamamlandı" dedi.



Roma ile olan sözleşmesi 2019'da sona erecek olan Seydou Doumbia, 28 yaşında ve forvet bölgesinde forma giyiyor. 2015'te CSKA Moskova'dan Roma'ya 25 milyon euroya transfer olan Fildişili golcü, son olarak CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giydi.

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Seydou Doumbia
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