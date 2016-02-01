Seydou Doumbia Resmen Newcastle United'da!

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen 28 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu için ligde kalma mücadelesi veren Aston Villa'nın da devreye girdiği ve Birmingham ekibinin daha iyi bir teklif götürmesine karşın Doumbia'nın Newcastle United'ı tercih ettiği basına yansıdı.

Geçen sezon ara transfer döneminde 10 milyon sterlin bonservis bedeliyle İtalyan ekibine 4,5 yıllık sözleşmeye imza atan Doumbia, ligde toplam 13 maça çıkmış ve iki gollük performansıyla beklentileri karşılamaktan uzak kalmıştı.

Bu sezon başında Rus ekibi CSKA Moskova'ya kiralanan 28 yaşındaki oyuncu, ağustos ayından bu yana 13 maçta forma giyerken, beş kez rakip fileleri havalandırdı.

Golcü futbolcu, Newcastle ekibinin ara transfer döneminde Jonjo Shelvey, Andros Townsend ve Henri Saivet'den sonra kadrosuna kattığı dördüncü isim oldu.

Ligde 21 puanla 18. sırada yer alan ve küme düşmeme mücadelesi veren Newcastle United, 24. hafta maçında çarşamba günü deplasmanda Everton ile karşılaşacak.