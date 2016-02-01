Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Seydou Doumbia Resmen Newcastle United'da!

Fenerbahçe'nin gündemini uzun süredir meşgul eden Seydou Doumbia Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'a sezon sonuna kadar kiralandı

Seydou Doumbia Resmen Newcastle United'da!

 İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen 28 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu için ligde kalma mücadelesi veren Aston Villa'nın da devreye girdiği ve Birmingham ekibinin daha iyi bir teklif götürmesine karşın Doumbia'nın Newcastle United'ı tercih ettiği basına yansıdı.

Geçen sezon ara transfer döneminde 10 milyon sterlin bonservis bedeliyle İtalyan ekibine 4,5 yıllık sözleşmeye imza atan Doumbia, ligde toplam 13 maça çıkmış ve iki gollük performansıyla beklentileri karşılamaktan uzak kalmıştı.

Bu sezon başında Rus ekibi CSKA Moskova'ya kiralanan 28 yaşındaki oyuncu, ağustos ayından bu yana 13 maçta forma giyerken, beş kez rakip fileleri havalandırdı.

Golcü futbolcu, Newcastle ekibinin ara transfer döneminde Jonjo Shelvey, Andros Townsend ve Henri Saivet'den sonra kadrosuna kattığı dördüncü isim oldu.

Ligde 21 puanla 18. sırada yer alan ve küme düşmeme mücadelesi veren Newcastle United, 24. hafta maçında çarşamba günü deplasmanda Everton ile karşılaşacak.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Newcastle UnitedSeydou Doumbia
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.