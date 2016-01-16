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Sevilla - Malaga Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda Canlı İzle

İspanya liginde Sevilla sahasında Malaga ile karşılaşacak ve müdadele 16 Ocak Cumartesi günü saat 17:00'da başlayacak

Sevilla - Malaga Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda Canlı İzle

 İyi bir form grafiği yakalamışken Granada yenilgisiyle herkesi şaşırtan Sevilla, bu yenilginin ardından oynadığı iki kupa, bir de lig maçını gol yemeden kazanmayı başardı. Kevin Gameiro’nun (f, 9 gol) bu dönemde hücumdaki katkısı çok önemliydi. Ciro Immobile’nin (f) bonservisini Dortmund’dan satın alıp oyuncuyu eski kulübü Torino’ya kiralayan evsahibi ekipte kaleci Beto’nun sakatlığının geçmiş olsa da Sergio Rico kaleyi korumaya devam edecektir. Ayrıca Adil Rami (d) de cezasının ardından forma giyebilecek. Nico Pareja (d) ve Marco Andreolli’nin (d) sakatlıkları sürüyor.

Malaga, ligdeki peş peşe dört galibiyetin ardından Las Palmas deplasmanından 1-1’lik skorla döndü. Bir puanı tecrübeli Roque Santa Cruz’un (f) golüyle kurtardılar. Konuk ekipte Nordin Amrabat (os) ve Charles (f, 7 gol) cezadan dönüyor. Flavio Ferreira (d), Miguel Torres (d) ve Juankar’ın (os) sakatlıkları var.

Sevilla’nın, hava toplarındaki üstünlüğünü bu maçta iyiden iyiye hissettireceğini tahmin ediyorum. Malaga peş peşe topladığı puanların rehavetini yaşadığını geçen hafta Las Palmas maçında göstermişti.
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SevillaMalaga
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