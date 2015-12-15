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Sevilla - Logrones Ud Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri

İspanya kupası maçında Sevilla evinde Logrones Ud ile karşı karşıya geliyor, ev sahibi takım ciddiyetle 3 kulvarda yoluna devam ediyor bu maçı zorlanmadan kazancağı tahmin ediliyor Sevilla - Logrones Ud Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri sitemizde bulabilrsiniz

Sevilla - Logrones Ud Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri
İspanya kupası maçında Sevilla evinde Logrones Ud ile karşı karşıya geliyor, ev sahibi takım ciddiyetle 3 kulvarda yoluna devam ediyor bu maçı zorlanmadan kazancağı tahmin ediliyor Sevilla - Logrones Ud Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri sitemizde bulabilrsiniz

 Sevilla üç kulvarda ilerlemeye çalışıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus galibiyetinin ardından ligde oynadıkları Sporting Gijon maçını sonradan oyuna giren Kevin Gameiro'nun golleriyle kazanmayı başardı. Son beş resmi maçta dört galibiyet var ve yenilgi yok. Bu tablo takımın form grafiğinin yükseldiğini tescilliyor. 3.lig ekibi Logrones, liginde iyi gitse de gücü sınırlı. Rakiple başa çıkabilecek bir kaliteye doğal olarak sahip değiller. Kaldı ki Sevilla deplasmanda oynadığı ilk maçı ağırlıklı olarak yedek oyuncularla çıkmasına rağmen 3-0 kazanmıştı. Bu maçta da handikap yaparlar.

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SevillaLOGRONES UD
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