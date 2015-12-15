Sevilla - Logrones Ud Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri

İspanya kupası maçında Sevilla evinde Logrones Ud ile karşı karşıya geliyor, ev sahibi takım ciddiyetle 3 kulvarda yoluna devam ediyor bu maçı zorlanmadan kazancağı tahmin ediliyor Sevilla - Logrones Ud Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri sitemizde bulabilrsiniz

15 Aralık 2015 Salı 15:49