Serhat Ulueren Muslera İddiası Kafaları Karıştırdı!

Serhat Ulueren, "Türkiye'nin en güvenilir sağlam bir menajerle konuştum, Muslera da bu ayın sonuna doğru ansızın gidecek. Galatasaray yönetimi 15 milyon euroya (50 Milyon TL) verecek Muslera'yı. Şu an 7-8 milyon euro bile etmez aslında. Galatasaray yönetimi günü kurtarmak zorunda." dedi.

MUSLERA'YI SATAN İSTİFA ETSİN

Programın yorumcularından Ümit Karan ise "Muslera'yı 15 milyona verenler, istifasını da versinler. Önce o 25 oyuncuyu, sonra Muslera'ı vereceksin. 25-30 getireceklerse sat. 10-15 rakamlarına Muslera'yı veremezsin" şeklinde konuştu.

Muslera'nın adı daha önce Chelsea, Manchester United gibi devlerle anılıyordu.