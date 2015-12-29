Sergio Aguero Lionel Messi Hakkında Flaş Açıklamalarda Bulundu

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin yıldızı Sergio Aguero, vatandaşı Lionel Messi hakkında açıklamalarda bulundu. Arjantinli yıldızın transferi konusuna değinen Agüero, çıkan iddiaların gerçekçi olmadığını söyledi.

"Onu başka bir takımda düşünebilmek hiç kolay değil"

Sergio Agüero açıklamasında, "Messi'nin Barcelona'dan ayrılması çok zor. Çünkü, çocukluğundan bu yana Barça'da oynuyor ve onu başka bir takımda düşünebilmek hiç kolay değil" dedi.

"Hemen gelsin!"

Messi'nin City'e gelmesinden gurur duyacağını da ekleyen Agüero, "Umarım, buraya gelir. Karar her zaman oyuncudadır. Buna rağmen ben Messi'nin Barcelona'da çok rahat ve huzurlu olduğu düşüncesiydeyim. Buraya gelmek isterse tabii ki hemen gelsin!" açıklamasını yaptı.

28 yaşındaki Lionel Andrés Messi Cuccitini, 2000 yılında Barcelona'nın altyapısına katılmıştı.

Kaynak : Sporx