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Sergen Yalçın Super Lige Geri Dönüyor İşte Yeni Takımı

Antalyaspor'da Yusuf Şimşek den boşalan Teknik Direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ın geçmesi bekleniyor, tarafların tüm pürüzleri çözdükleri ve anlaşmanın an meselesi olduğu iddia ediliyor

Sergen Yalçın Super Lige Geri Dönüyor İşte Yeni Takımı
 Antaltyaspor'da Yusuf Şimşek'ten boşalan Teknik Direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ın geçmesi bekleniyor, tarafların tüm pürüzleri çözdükleri ve anlaşmanın an meselesi olduğu iddia ediliyor
Yusuf Şimşek ile yollarını ayıran Antalyaspor ilk teklifini Hamza Hamzaoğlu'na yaptı. Hamzaoğlu'nun teklifi geri çevirmesinin ardından Sergen Yalçın ile görüşme yapan Başkan Gültekin Gencer, ünlü teknik adam ile prensip anlaşmasına vardı.

Mersin maçına çıkabilir

Antalyaspor'un teklifi kabul eden Sergen Yalçın ile Başkan Gencer yarın İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmede, anlaşmadaki ufak detayların karara bağlanacağı belirtilirken Sergen'in cumartesi günü oynanacak olan Mersin İdmanyurdu maçında takım başında olmak istediği öğrenildi.
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Süper LigSergen Yalçın
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