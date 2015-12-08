Sergen Yalçın Super Lige Geri Dönüyor İşte Yeni Takımı

Yusuf Şimşek ile yollarını ayıran Antalyaspor ilk teklifini Hamza Hamzaoğlu'na yaptı. Hamzaoğlu'nun teklifi geri çevirmesinin ardından Sergen Yalçın ile görüşme yapan Başkan Gültekin Gencer, ünlü teknik adam ile prensip anlaşmasına vardı.

Mersin maçına çıkabilir

Antalyaspor'un teklifi kabul eden Sergen Yalçın ile Başkan Gencer yarın İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmede, anlaşmadaki ufak detayların karara bağlanacağı belirtilirken Sergen'in cumartesi günü oynanacak olan Mersin İdmanyurdu maçında takım başında olmak istediği öğrenildi.