Sergen Yalçın Sadece 3 Maç İçin 450 Bin TL Aldı

Süper Lig'in son maçında Antalyaspor'u yenen ve ligde kalan Gaziantepspor'da, yönetim kurulu takımın geleceğini masaya yatırdı. Yöneticiler, teknik direktör olarak Sergen Yalçın ile devam etmek istiyor. Ancak genç hocanın gerek kendisi için isteyeceği rakam ve gerekse transfer bütçesi talep etmesi yönetimi endişelendiriyor. Sergen Yalçın'ın 3 maçta görev alıp 150 bin Dolar (450 bin TL) aldığı öne sürüldü..