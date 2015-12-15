Sergen Yalçın Cimbom'u Bitiren 3 Futbolcuyu Açıkladı

Siyah beyazlı takımın galibiyeti hak ettiğini vurgulayan Yalçın, "Yasin, Sneijder ve Podolski’nin ofansif ve defansif görevleri birlikte yapamamaları kötü sonucu hazırladı" dedi. Sergen Yalçın'ın derbi değerlendirmesi şöyle:

Beşiktaş için farklı bir geceydi. UEFA Avrupa Ligi’nde Lizbon önünde kaybedilen prestiji tekrar kazanmak isteyen siyah beyazlı oyuncular, ilk 45 dakikada yüreklerini ortaya koyarak savaştılar, mücadele ettiler. İlk yarıda tek taraflı oyun izledik. Beşiktaş kazanmayı hak eden oyun çıkardı.

Maçın tamamında siyah beyazlı oyuncular, Galatasaray’ın hep çok önünde ve üstündüler. Zaten siyah beyazlılar, sezon başından bu yana gerçekten iyi oynuyor. Galatasaray karşısındaki performansı izleyenlere keyif verdi. Sahada görev yapan tüm futbolcular mükemmel bir efor sarf ettiler.

Galatasaray’ın tamamen savunmaya yönelik oynaması, Beşiktaş’ın iştahını artırdı. Yasin, Sneijder ve Podolski’nin ofansif ve defansif görevleri birlikte yapamamaları kötü sonucu hazırladı. Sarı kırmızılı oyuncuların geri dönüşü olmadığı için Beşiktaş üçüncü bölgede çok rahat oynadı.

MUSLERA FARKI ÖNLEDİ

Muslera ilk yarıda sayısız şutu kontrol etti. Ama yediği iki golün de kapattığı köşeden olması dikkatlerden kaçmadı. Demek ki çok önemli kaleciler hata yapabiliyor.

Genç Günay sezon başından bu yana kulübede oturuyordu. Maç eksiği şiddetli bir şekilde hissediliyordu ama yüreğini ortaya koydu, hırslı ve inançlıydı. Çıkmayacağı topa müdahalede bulununca kalesinde golü gördü. Böyle hatalar maç oynayarak kapatılır. Günay üzülmemeli.

Beşiktaş’ta Atiba görünmez kahraman... Quaresma bencil oynasa da asistleri ile süper iş yaptı. İsmail Köybaşı sol kanatta alkışlanacak işlere imza koydu.

72’nci dakikada oyuna giren Gökhan Töre, 74’üncü dakikada golünü atarak vazifesini yapıp buz gibi Olimpiyat Stadı’nı dolduran taraftarlara bayram havası yaşattı