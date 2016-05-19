Sergen Yalçın “Benim Görevim Bitmiştir”

Gaziantepspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın , 2-0'lık Antalyaspor galibiyeti sonrası, 3 maçlık görevinin bittiğini vurgulayarak, "Sevinçliyiz tabi, sevinirken Eskişehirspor ve Sivasspor için de üzülüyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 34. ve son hafta mücadelesinde Gaziantepspor, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantepspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Kümede kaldığımız için çok sevinçliyim. Çünkü üzerimizden gerçekten büyük bir yük kalktı. 3 maç göreve gelip stresli bir ortamda 3 tane final maçına çıkmak gerçekten kolay değildi. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bu 3 maçlık periyotta sezon istatistiklerinin çok üstünde bir performans gösterdiler. Neredeyse 3 maçta kalecimiz yere bile yatmadı. Pozisyon dahi vermedik diyebilirim. Sevinçliyiz tabi, sevinirken Eskişehirspor ve Sivasspor için de üzülüyorum. Çünkü Eskişehirspor lige çıktığında ben Eskişehirspor forması giyiyordum. Sivasspor ise sezona başladım yer ve bu ligde en çok görmek istediğim takım. İnşallah seneye bu iki takım geri dönerler" dedi.

Sergen Yalçın, 3 haftalık süreçte tesisten sadece bir kere çıktığını belirterek, "Onun haricinde tesisten bile çıkmadık. Çünkü işimizin kolay olmadığını biliyorduk. Yani bizim için riskli bir görevdi. Riskli bir görev olmasına rağmen ortaya mutlu bir tablo çıktı. Bu da bizi mutlu ediyor. İnşallah Gaziantepspor takımı bundan sonraki yıllarda bu tür sıkıntılar yaşamaz" şeklinde konuştu.

"3 MAÇLIK GÖREVİM BİTTİ"

Sezona devam edip etmeyecek sorusuna ise Yalçın, ”Benim anlaşmam 3 maçlıktı. Anlaşmamız bu akşam itibariyle bitti, İstanbul’a dönüyorum. Artık önümüzdeki sezon planlamayı henüz ekibimle konuşmadım. Dedim gibi çok stresli bir 3 hafta oldu" ifadelerini kullandı.