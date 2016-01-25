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Serdar Tasçı'ya Schalke04 talip oldu

Spartak Moskova forması giyen Serdar Tasçı'ya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 takımının talip olduğu açıklandı

Serdar Tasçı'ya Schalke04 talip oldu

 Alman spor dergisi Kicker'in internet sitesinde yer verdiği bir habere göre, Schalke04'ün Rus ekibi Spartak Moskova'da forma giyen Türk asıllı oyuncu Serdar Taşçı'yı renklerine katmak istediğini yazdı.



Kicker, Schalke kulübünün menajer Horst Heldt aracılığı ile tecrübeli oyuncuyla görüşme halinde olduğunu yazdı. Schalke Kulübü, savunma oyuncusu Benedikt Höwedes'in sakatlıkta kurtulamaması nedeniyle Serdar Taşçı transferinden ısrarcı olabileceği kaydedildi. Tecrübeli savunma oyuncusu Serdar Taşçı'nın, Spartak Moskova Kulübü ile 2017 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.

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Serdar TaşçıSchalke04
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