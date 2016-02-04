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Serdar Taşçı ayrılığının arkasındaki neden gün yüzüne çıktı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih Spartak Moskova forması giyen Serdar Taşçı ismini renklerine bağlamıştı, ayrılığın arkasındaki neden ortaya çıktı

Serdar Taşçı ayrılığının arkasındaki neden gün yüzüne çıktı

 Bundesliga devi Bayern Münih'e transfer olan Türk asıllı Alman stoper Serdar Taşçı, ilk idmanında hafif bir beyin sarsıntısı geçirince kendisi için düzenlenen imza törenine katılamadı.

SAKATLANDI, BASIN TOPLANTISINA KATILAMADI

Bayern'in 6 aylığına Spartak Moskova'dan kiraladığı Serdar, ilk idmanında Sebastian Rode ile hava topu mücadelesinde çarpıştı ve kafasına darbe aldı. Hafif bir beyin sarsıntısı geçiren tecrübeli futbolcunun 2-3 gün dinlendirilmesine karar verilince, Serdar tanıtım toplantısına gidemedi.

MENAJERİ AHMET BULUT: TÜRK BAYRAĞI YAKILINCA AYRILMAK İSTEDİ

Öte yandan Radyospor'a konuşan Serdar'ın menajeri Ahmet Bulut transferin perde arkasını aktardı: "Serdar milliyetçi bir çocuk, Spartak Moskova maçında Türk bayrağı yakılınca Rusya'dan ayrılmak istedi. Üç hafta önce Schalke ile anlaşmıştık. Ama Bayern'in bir stopere ihtiyacı olunca, bir gecede transfer bitti."
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Bayern MünihSerdar Taşçı
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