Serdar Ortaç'tan Euro 2016 Sürprizi - Serdar Ortaç'ın Milli Takım Bestesi - Serdar Ortaç'ın Fransa Euro 2016 Bestesi

TFF'den gelen Euro 2016 isteğine Serdar Ortaç'dan cevap gecikmedi, TFF'nin Euro 2016 tribünleri coşturacak bir beste isteyen TFF'nin bu isteğini kırmayan sanatçı besteyi yetkililere teslim etti





Serdar Ortaç, TFF'nin Euro 2016 turnuvası için şarkı yapması isteğine olumlu yanıt verdi. Mustafa Sandal'ın "Başka sanatçılarla yarışa girmem" diyerek vazgeçtiği, Tarkan'ın dönüş yapmadığı proje için Ortaç, bir şarkı hazırlayıp federasyon yetkililerine teslim etti.

TELİF HAKKINI FEDERASYONA DEVRETTİ

Ortaç şarkıyla birlikte tüm telif hakkını federasyona devrettiği resmi muvafakatnameyi de verdi. Son yıllarda futbolcuların bile milli takımdan para beklentisinin artmasına karşın Ortaç'ın jesti federasyon yetkililerini duygulandırdı. UEFA'nın isteğiyle başlayan şarkı projesinde yer alan Serdar Ortaç'ın şarkısı çok beğenildi.

MUSTAFA SANDAL YARIŞTAN ÇEKİLDİ

Mustafa Sandal, Tarkan ve Serdar Ortaç'ın da aralarında olduğu ünlü isimlere siparişle yaptırılan şarkıların arasından birinin seçileceğini öğrenince projeden çekildi. Önceki gün Palandöken Kış Festivali'nin tanıtımına katılan ünlü popçu, "Şarkı arayışının yarışma şeklinde olduğunu öğrenince çekildim. Sadece benden isteselerdi yapardım" dedi.

(Kaynak: Habertürk)