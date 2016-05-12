Serdar Aziz West Ham United'a mı Gidecek?

Bursaspor Başkanı Ali Ay, West Ham iddialarını yalanladı ancak istedikleri bedelin ödenmesi durumunda genç stoperin istediği kulübe gidebileceğini söyledi.

Bursasporlu futbolcu Serdar Aziz'e İngiliz ekiplerinden West Ham United'den teklif geldiği ile alakalı çıkan haberleri Bursaspor Başkanı Ali Ay yalanladı. Ancak Başkan Ay, Serdar için istedikleri rakam verilirse transfere onay verebileceklerini de ifade etti.

Bugün hem ulusal hem de yerel basında Serdar Aziz'e West Ham United'dan resmi bir teklif geldiği ile alakalı çıkan haberleri yeşil-beyazlı kulübün en yetkili ismi Başkan Ali Ay, açıklık getirdi.

İHA muhabirine özel açıklamalarda bulunan Başkan Ay, "Kesinlikle öyle bir teklif veya herhangi bir şey yok. Yani bize ulaşmış resmi bir teklif yok. Bu haberlerin nasıl, nereden ve ne şekilde çıktığını anlayamıyorum. Dün biz Serdar Aziz ile tesislerde görüştük. Futbolcumuza ödemelerimiz vardı onları tahsil ettik. Serdar'ın yaşadığı bir sakatlık vardı o konuda da kendisinden bilgi aldık. Konu transfere gelince de biz Bursaspor Yönetimi olarak, Serdar'ın menajerine şunu söyledik; 'eğer istediğimiz rakamı getirmeniz halinde transfere onay veririz' dedik. Birçok futbolcu Bursaspor'un formasını giyiyor ve eğer konu transfere gelecekse biz değerini bulan her futbolcuyu satarız" ifadelerini kullandı.