Serdar Aziz Beşiktaş Yolcusu!

Yeşil-beyazlı takımda sakatlığı sebebiyle bir süredir tedavisini İstanbul'da sürdüren 25 yaşındaki defans oyuncusu Serdar Aziz'in Beşiktaş eşofmanlı bir fizyoterapist eşliğinde çalışması sosyal medyada Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarını da beraberinde getirdi. Ancak yıldız ismin birlikte çalıştığı Adem Çalı ismindeki fizyoterapistin daha önce siyah-beyazlı kulüpte görev yaptığı, şu an ise bir bağlantısının olmadığı öğrenildi.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takımı'nın kamp çalışmalarında yer alan milli oyuncuya, fizyoterapist eşliğinde tedavi uygulaması yapılıyor.

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