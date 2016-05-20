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Serdar Aziz Beşiktaş Yolcusu!
Fenerbahçe’nin ve Beşiktaş’ın yeni sezonda renklerine bağlamaya çalıştığı yetenekli futbolcu Serdar Aziz’in Beşiktaş eşofmanlı fizyoterapist eşliğinde çalıştığı görüntüler yayınlandı.
20 Mayıs 2016 Cuma 11:17
Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Bursaspor’un yıldız ismi Serdar Aziz’in Beşiktaş eşofmanlı bir fizyoterapist eşliğinde çalıştığı görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Yeşil-beyazlı takımda sakatlığı sebebiyle bir süredir tedavisini İstanbul'da sürdüren 25 yaşındaki defans oyuncusu Serdar Aziz'in Beşiktaş eşofmanlı bir fizyoterapist eşliğinde çalışması sosyal medyada Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarını da beraberinde getirdi. Ancak yıldız ismin birlikte çalıştığı Adem Çalı ismindeki fizyoterapistin daha önce siyah-beyazlı kulüpte görev yaptığı, şu an ise bir bağlantısının olmadığı öğrenildi.
2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takımı'nın kamp çalışmalarında yer alan milli oyuncuya, fizyoterapist eşliğinde tedavi uygulaması yapılıyor.
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