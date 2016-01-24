Sercan Yıldırım'ın Villasında Büyük Şok Yaşandı

Edinilen bilgiye göre, Bursaspor’un yıldız futbolcusu Sercan Yıldırım’ın, Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi, Özlüce mahallesindeki villasına akşam saatlerinde hırsız girdi. Yıldırım’ın Gaziantepspor deplasmanı için şehir dışında olmasını fırsat bilen hırsız ya da hırsızlar futbolcunun tek başına yaşadığı villanın giriş katındaki camı kırarak içeri girdi. Komşuların, kırık camı görerek aileye bildirmesinin ardından baba Kemal Yıldırım, Sercan’ın evine geldi. Eve hırsız girdiğini anlayan baba Yıldırım ise polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından evin dağıtıldığı ve evdeki eşyalara zarar verildiği belirlenirken Yıldırım’ın bilgisayarı ve elektronik eşyalarının alınmadığı tespit edildi. Takım ile birlikte Gaziantep’te bulunan Sercan da olay hakkında bilgilendirildi.



Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ederken, eve giren kişi ya da kişilerin bir an önce yakalanması için çalışma başlatıldı.